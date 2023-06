Caos taxi, la svolta Il Comune in campo "Subito orari allungati per i periodi più difficili"

Turni dei taxi in servizio più lunghi nei periodi caldi quando cioè la richiesta di auto da parte degli utenti cresce fino quasi a raddoppiare come avvenuto ad esempio negli ultimi tempi. è la promessa di Palazzo Vecchio dopo i recenti guai del trasporto pubblico.

Prima Pitti (con relativo, ulteriore, aumento dei disagi nell’asse stazione di Santa Maria Novella-Fortezza da Basso, spina dorsiale del traffico cittadino), poi l’inizio - massiccio - della stagione turistica, hanno infatti mandato in tilt l’intero settore innescando una spirale di polemiche infinita con da una parte i fiorentini (e anche i turisti) inferociti per i ritardi, le attese snervanti e l’impossibilità di prenotare un mezzo al telefono e dall’altra gli stessi tassisti in trincea arrabbiati per i cantieri e il traffico impossibile.

Ieri il Comune è sceso ufficilamente in campo per cercare di dirimere la matassa.

Il responsabile delle attività produttive Giovanni Bettarini ha garantito un impegno a stretto giro finalizzato ad alleviare i disagi. "Come assessorato ho da tempo avviato un’interlocuzione con i tassisti, chiedendo risposte certe a situazioni di disagio ma anche prendendo impegni rispetto a richieste del settore – ha premesso Bettarini – Siamo stati la prima amministrazione ad aumentare le licenze nel 2017 con un bando ad hoc, solo per auto elettriche. Stanno prendendo servizio proprio in questo periodo 30 nuove licenze ter – gestite dalle Cooperative dei tassisti".

Quindi la promessa: "Stiamo lavorando su una delibera che sarà pronta a brevissimo, volta ad ampliare i turni delle auto in servizio, come succede nei periodi di più forte richiesta". Resta comunque sul pianto il nodo della viaiblità, assai complessa, nella zona intorno alla stazione centrale che, a detta dei tassisti, complica non di poco il loro lavoro allungando inevitabilmente i tempi delle corse e dei servizi. Così, nei giorni scorsi Marco Del Bene, tassista con 22 anni di lavoro alle spalle, si era sfogato con noi:

"Nei giorni scorsi un mio collega, per arrivare da piazza dell’Unità alla Stazione, ci ha messo 16 minuti. Ci rendiamo conto? Un quarto d’ora per fare duecento metri, è vergognoso. Questo perchè Firenze è un intrico di cantieri e le prime vittime siamo noi tassisiti. Immaginate quanto sia frustrante, mentre sei bloccato nel traffico e il tassametro è fermo, rendersi conto che, in quel tempo, avresti potuto fare tre corse, e non solo una".

E. Baldi