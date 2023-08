Caos taxi e lunghe attese Ipotesi 60 auto in più

Il governo sui taxi affida aI Comuni la possibilità di bandire concorsi straordinari per incrementare, al massimo, il 20% delle licenze. La mossa, però, non convince Firenze. "Mi pare che sia stato fatto tanto rumore per nulla", bolla la misura l’assessore Giovanni Bettarini. "Qui nel 2017 abbiamo aumentato le licenze di oltre il 10%. E siamo stati la prima città italiana ad avere una flotta di taxi esclusivamente elettrica", ricorda. Tuttavia, i problemi non mancano, visto che arrivano "numerose segnalazioni dai cittadini" sulle attese in strada (quando si ha la fortuna di trovare una macchina bianca).

Più che un nuovo bando, per Palazzo Vecchio la soluzione potrebbe arrivare dalle licenze temporanee. Le cosiddette ‘ter’ affidate e gestite direttamente dalle cooperative delle auto bianche. Il Comune, rivela Bettarini, vorrebbe raddoppiarle portandole da 30 a 60. "E’ questo che abbiamo messo sul tavolo con le associazioni dei tassisti". Si tratta di una proposta "reale, possibile, da fare in tempi relativamente brevi". Una scelta che "ci consentirebbe di ottenere", senza ricorrere "alla misura del governo di avere più vetture in strada". Il tavolo di confronto, dove l’aumento delle tariffe per il Comune non è all’ordine del giorno, è ancora aperto, ma Bettarini confida di chiudere "assolutamente entro l’anno".

Per Claudio Giudici, presidente di Uritaxi e tassista del 4390 le licenze taxi temporanee "possono essere una buona soluzione". Oltre a questo però, spiega all’Agenzia Dire, "dobbiamo lavorare anche sul ‘tappo’ della stazione e sulla viabilità in generale".