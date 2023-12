Caos tassa sui rifiuti. Le perplessità di aziende e cittadini

Continuano a fioccare dubbi sulle modalità di applicazione della tassa rifiuti, in particolare a Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero. Criteri che stanno penalizzando molte aziende. Così già si son mosse CNA, con una nota critica, e Confesercenti, che ha organizzato un incontro con gli amministratori per correggere le storture . E continuano ad arrivare nuove testimonianze dirette. Come quella di Paolo Crescioli, dipendente di una piccola azienda artigiana a Pianvallico, nel comune di Scarperia. Racconta di essere "un cittadino che crede che bisogna differenziare i rifiuti e che sia giusto far pagare di più chi non lo fa". Crescioli ha fatto un po’ di conti: "Nei primi nove mesi abbiamo conferito 5940 litri di carta, 5940 litri di multimateriale, 480 di organico e 1200 litri di indifferenziato, differenziando il 71% dei rifiuti. Però siccome abbiamo dei bidoni di una certa misura e considerano due svuotamenti al mese ci addebitano in bolletta 4308 litri di indifferenziato (ben 3,5 volte quello effettivamente conferito) e quindi ci abbassano la percentuale di differenziato al 41%." Così perdi le agevolazioni e scattano tariffe penalizzanti. Allora, con un po’ di giusta provocazione, il cittadino mugellano pone qualche domanda ad Alia e ai sindaci. "Se pensano che questa sia la strategia giusta per invogliare la popolazione a differenziare; se è questo il premio che ci avevate promesso passando alla corrispettiva; se è giusto pagare come chi ha conferito effettivamente 4308 litri". E la conclusione è amara: "Forse ha ragione chi dice che non dobbiamo perdere tempo a differenziare". Paolo Guidotti