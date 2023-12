Caos Taric "Fatture non arrivano da un anno"

Bollette Taric in ritardo, scatta la preoccupazione. "Da un anno non arrivano le fatture – scrive una lettrice – e non sanno dire quando arriveranno né quanto sarà fatturato. Ho controllato nell’area clienti e diversi conferimenti non sono registrati. Quando arriveranno le bollette chi ci garantirà che siano corrette?". A rispondere è il Comune, il primo ad aver fatto scattare la Taric, ovvero la tariffa corrispettiva basata sulla registrazione dei conferimenti. "Per il gestore del si tratta di un anno sperimentale - dice l’assessore Massimo Lari - è necessario mettere a punto il meccanismo e perfezionare le criticità riscontrate. Per questo motivo siamo in contatto con Alia per verificare le posizioni delle utenze in cui si sono evidenziate delle criticità, in modo che la tariffazione avvenga più precisione possibile. Alia ci ha comunicato che la fattura dei primi tre trimestri 2023 è slittata di un paio di mesi rispetto alle previsioni iniziali e arriverà entro l’inizio di gennaio con scadenza a fine gennaio per il pagamento. C’è bisogno quindi della collaborazione di tutti e della serenità necessaria nell’affrontare le eventuali problematiche che potrebbero emergere. Da parte di Alia e da parte dell’Amministrazione Comunale c’è la massima disponibilità".

Li.Cia.