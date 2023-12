Caos scuole Opposizione all’attacco: "Priorità per i lavori alla materna"

"Ancora occasioni perse e farse che vanno avanti". I consiglieri di Voltiamo Pagina Gabriele Franchi e Matteo Zoppini tuonano dopo l’ultimo consiglio comunale in cui sono state bocciate due loro mozioni. "Il nostro atto sulla materna di via Roma è stato stravolto – dicono -. Chiedevamo un intervento non più rimandabile di recupero integrale della struttura: avrebbe dovuto essere la prima azione della giunta Lazzerini. La maggioranza invece ha imposto il rifacimento di tetto e giardino nel 2025, non fornendo garanzie di realizzazione e di individuazione dei finanziamenti. Via Roma viene inoltre messa sullo stesso piano della scuola Ghirlandaio di Tavarnuzze, per la quale vengono previsti interventi di imbiancatura e rifacimento spogliatoi. Negare che la materna sia prioritaria alla luce della situazione emergenziale e incivile dell’edificio, è mistificare la realtà". Secondo i due rappresentanti dell’opposizione poi, siamo di nuovo "alla farsa sui Sassi Neri. Chiedevamo alla Giunta di smaltire le 2500 tonnellate di materiali da scavo che dal 2016 sono ammassate sulle abitazioni di via della Pinetina: non si può più rimanere nell’attuale condizione di degrado e pericolo".

La contro-mozione della maggioranza "ha invitato il sindaco a riprendere il dialogo con il Consorzio Le Fornaci affinché quest’ultimo porti a compimento la bonifica bellica sul terreno. Ma a che serve se ormai è tramontato il progetto di realizzarvi le nuove scuole? Porterebbe solo altre tonnellate di terra da ammassare sulle preesistenti, tempo e soldi buttati per niente. Il Consorzio Le Fornaci ha scadenza 2026 per effettuare la bonifica: non è pensabile lasciare l’area dei Sassi Neri in quello stato per altri tre anni".