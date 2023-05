Caos rifiuti L’ora del pugno di ferro Raffica di controlli sugli abbandoni

Lotta dura a chi abbandona i rifiuti fregandosene delle regole e più controlli verso chi evade la Tari. Firenze, attraverso il Comune e Alia, vara il nuovo piano ‘Città pulita’. Sull’evasione non si perde tempo: a Sorgane sono già iniziate le nuove procedure di verifica del rispetto dei pagamenti. Agenti di polizia e ispettori ambientali hanno fatto controlli in via del Tagliamento, dove ci sono state ripetute segnalazioni ed è attiva la raccolta ‘Porta a porta’. E ci saranno sempre più controlli, in base anche alle segnalazioni.

Sugli abbandoni in questi primi mesi del 2023 ci sono stati molti più controlli e ora il servizio diventerà strutturale. Parlano i numeri: nel periodo gennaio-aprile sono stati eseguiti 8137 controlli (contro i 4956 dello stesso periodo del 2022, +64%) e sono state elevate 301 sanzioni contro le 219 dello scorso anno (+37%). I controlli 2023 hanno riguardato soprattutto il centro (2840), l’area più problematica, e i quartieri 4 e 5 (rispettivamente 1569 e 1731 controlli).

Le sanzioni hanno riguardato quasi in ugual misura l’utenza domestica e non domestica. Alia, polizia municipale e direzione ambiente del Comune parlano, si scambiano informazioni. Una task force che dunque vuole combattere i furbetti dei rifiuti, in modo da non scaricare sui cittadini virtuosi le scorrettezze di chi virtuoso non è. Molti fiorentini rispettano le regole, per fortuna, ma in questi casi bisogna ‘scovare’ chi si comporta male: "La maggior parte dei cittadini sta collaborando alla trasformazione del sistema di raccolta dei rifiuti con dati positivi sulla differenziata – ha spiegato l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio -. Non vogliamo che per colpa di pochi furbetti tutti paghino di più e abbiano una città più sporca: è una vergogna che ci sia chi si comporta così e vogliamo fare di tutto per fermarli". L’assessore alla polizia municipale Stefano Giorgetti ha affermato che il piano "è una risposta alle segnalazioni dei cittadini in merito all’abbandono", concetto ripreso anche dall’assessora alla sicurezza urbana Benedetta Albanese che ha sottolineato l’obiettivo di migliorare "decoro e vivibilità". "La raccolta differenziata non è un’imposizione ma una necessità e responsabilità che ogni cittadino deve far propria per il decoro ed il rispetto degli altri e del loro impegno" ha dichiarato il presidente di Alia Nicola Ciolini.

Niccolò Gramigni