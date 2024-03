"Caos nel centrodestra di Bagno a Ripoli: candidato ritirato, manca accordo politico"

Se il Pd ha il suo candidato Francesco Pignotti uscito dalle primarie e l’assessore Francesca Cellini si candida per una lista civica di sinistra "Bagno a Ripoli Futura", nel centrodestra è caos. L’unico nome circolato come possibile candidato, si tira fuori dai giochi. Marco Manzoli, già consigliere comunale ai tempi del Popolo delle Libertà, poi Forza Italia, oggi non iscritto ad alcun partito, si defila non senza polemiche. "Tarda ormai da troppo tempo la designazione del candidato– sottolinea -. È una mancanza di rispetto non tanto per me, ma nei confronti della comunità". Un paio di mesi fa, racconta, era stato contattato dai partiti che gli avevano chiesto (e ottenuto) la sua disponibilità. Poi il silenzio. "Per facilitare accordi politici– dice ora -, ritiro la candidatura, nella speranza che le parti in causa trovino un nome all’altezza".

Ma.Pl.