Caos Mondo Convenienza . Dopo sei mesi finisce lo sciopero

"Oggi, dopo centosessanta giorni, lo sciopero dei facchini di Mondo Convenienza finisce. Uno sciopero che però si conclude senza un accordo sindacale. Con una trattativa a livello nazionale per l’applicazione del CCNL Logistica di cui si dovranno verificare gli esiti e che mai sarebbe esistita senza la nostra lotta": lo dicono in una nota i Si Cobas, mettendo fine a una vicenda che si è protratta per oltre cinque mesi. Fatto sta che a poco più di un mese dall’incontro in Regione a cui erano presenti istituzioni e sigle sindacali (oltre ai rappresentanti della RL2, l’azienda che ha in appalto il servizio di trasporto, montaggio e facchinaggio per conto del colosso dei mobili low cost) si può parlare di un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, a seconda dei punti di vista. "Gli operai, infatti, - aggiungono i Si Cobas - dopo essere stati licenziati, rientreranno a lavoro e lo potranno fare a testa alta perché in questi mesi hanno fatto l’impossibile per "abbattere" il sistema Mondo Convenienza, più di quanto si potesse anche solo immaginare. E noi lo abbiamo fatto tutti insieme con loro".

Una vertenza, con i picchetti allo stabilimento di via Gattinella, che ha vissuto fasi alterne: cominciata all’inizio dell’estate, è stata contraddistinta anche da grandi momenti di tensione. Compresa l’occupazione di piazza Dante, nel centro di Campi, da parte dei lavoratori contrari allo sciopero. A ottobre l’ultimo tavolo a Palazzo Strozzi Sacrati, al termine del quale l’obiettivo principale dichiarato era stato quello di "concretizzare l’assunzione dei lavoratori licenziati, ripristinando l’ordinaria operatività dell’azienda e migliorando le condizioni economiche e di lavoro". Fino alla giornata di ieri: "Dopo avere affrontato cinque mesi di presidio permanente, la resistenza a una ventina di sgomberi, le manganellate, il caldo di agosto e ora anche un’alluvione, l’assemblea ha valutato che non ci sono più le condizioni per proseguire".

Lo sciopero, però, non ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissato: "Ma il sistema Mondo Convenienza – concludono i Si Cobas - ha tremato e tanto, come mai era successo prima. Se cambierà davvero, con l’applicazione del nuovo contratto, sarà solo merito di questi centosessanta giorni di "battaglia". Non ci saremmo mai riusciti senza il sostegno e la solidarietà del territorio. Ma ancora non è abbastanza. Ripartiremo tutti già da domani dall’esempio e dall’insegnamento di questi cinque mesi". A esprimere piena soddisfazione è invece ANSI (Associazione Nazionale Servizi Integrati) ""per il ripristino, dopo 150 giorni di blocco illegale da parte dei Si Cobas, dell’operatività della sede dell’associata RL2 a Campi Bisenzio, proprio nel cuore del territorio maggiormente colpito dal maltempo delle ultime settimane, dove purtroppo ci sono state vittime e continuano a esserci gravi problemi alle attività produttive e rischi per i posti di lavoro".

"Questa vicenda – conclude il comunicato di ANSI - è la dimostrazione che le prove di forza non sono solo inutili, ma danneggiano le realtà produttive e gli interessi dei lavoratori. L’unica strada corretta per la soluzione di eventuali problemi e per garantire uno sviluppo di tutto il settore è quella di un dialogo continuo e costruttivo fra aziende, lavoratori e organizzazioni sindacali, che non a caso prosegue fattivamente con le sigle sindacali confederali anche in questi giorni"". ""Ora più che mai – dichiara invece RL2 - è necessario essere uniti e dare il proprio contributo, attraverso il lavoro, per far ripartire il territorio, sfregiato dall’alluvione, anche se dopo 150 giorni di blocchi non sarà facile".