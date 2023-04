Caos Lanciotto, il club si difende "Non ci sono politici nel consiglio"

"Cari calciatori e care famiglie della Lanciotto, come sapete nel nostro consiglio non ci sono politici, nessuno di noi ha mai avuto una tessera di partito né ha mai fatto in passato una campagna elettorale. È forse per questo che si è creato un banale equivoco". Inizia così la lettera aperta che l’Asd Lanciotto manda a tutti i tesserati e, più in generale alla comunità, dopo l’ormai famosa comunicazione ai tesserati per informarli della candidatura di Manuele Querci al consiglio comunale. "Ne è nata una polemica elettorale che francamente ci lascia interdetti e amareggiati" dice la società presieduta da Giancarlo Cerbai, spiegando che "i candidati a sindaco Antonio Montelatici e Riccardo Nucciotti, ci hanno rivolto un attacco frontale e scomposto. Un attacco che francamente pensiamo di non meritare come società, perché da sempre siamo un presidio sociale – e non solo sportivo – per Campi". "L’attacco" di Montelatici è la nota diffusa nei giorni scorsi in cui il candidato dichiara che "la Lanciotto scende in campo (politico) sostenendo la lista Fabbri e chiede voti ai soci: "Un comportamento inopportuno, che non ha niente a che fare con i valori dello sport". "L’attacco" di Nucciotti è invece il post diffuso sui social dove dice: "Quando una persona si candida a sindaco o a consigliere comunale, lo dovrebbe fare per tutta la comunità, lo dovrebbe fare per tutte le associazioni e per tutte le realtà del territorio" e dichiara che "strumentalizzare un’associazione ai fini personali non mi piace e non mi è mai piaciuto". Quindi nella lettera, la Lanciotto ripercorre il suo impegno negli ultimi cinque anni, cioè quando nel 2019 il gruppo dirigente si è messo a disposizione "per salvare una società che stava lentamente morendo, ingestibile per costi, dietro la possibilità di sviluppare l’area e renderla sostenibile autonomamente". Con le amministrative alle porte, "abbiamo pensato che la possibilità di una nostra voce nel prossimo consiglio comunale potesse rappresentare un valore aggiunto per la Lanciotto. A noi, sinceramente, non interessano le opinioni politiche di Manuele Querci, al di là del bene che gli vogliamo. A noi interessa che lui, se eletto, porti in consiglio comunale le esigenze delle famiglie che hanno i ragazzi alla Lanciotto". Il direttivo rossoblù, infine, dichiara che in caso di vittoria di Montelatici e Nucciotti "noi siamo pronti a farci da parte". Querci, via social, fa sapere che di essere "abituato a lavorare, a stare tra la gente, a fare tanto e parlare poco, non avrò certo la competenza nelle comunicazioni elettorali di chi fa politica da anni e cambia partiti a comodo, ma di sicuro le paternali morali da questa gente non le voglio nemmeno stare a sentire". Polemica chiusa? Per ora no, visto che anche il candidato della sinistra, Andrea Tagliaferri, via social dichiara che "si è sviluppato un rapporto malato tra la politica e le società sportive".

Barbara Berti