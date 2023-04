Caos Lanciotto, dirigente sportivo chiede voti

"Cari tesserati, in vista delle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimi a Campi, vi informiamo che il nostro consigliere Manuele Querci si è candidato al consiglio comunale con la lista Leonardo Fabbri sindaco…". Inizia così la lettera, firmata dal Consiglio direttivo dell’Asd Lanciotto Campi e inviata – su carta intestata – alle circa 400 famiglie che gravitano intorno al mondo della Lanciotto. Una lettera che è finita nel vortice delle polemiche della campagna elettorale. A sollevare la questione il candidato Antonio Montelatici, sostenuto dalla civica Campi Domani, Fratelli d’Italia e Centrodestra per Montelatici.

"Il consiglio direttivo della Asd Lanciotto Campi Bisenzio ha deciso di far scendere in campo la società sportiva, stavolta però su un campo diverso da quello di calcio. Si tratta del campo politico, quello della campagna elettorale" denuncia Montelatici entrando poi nella questione. "Qualcuno ha ben pensato di usare la carta intestata della società per invitare a votare un candidato della lista ‘Leonardo Fabbri Sindaco’ – spiega Montelatici in una nota -. Sfruttando canali riservati alle comunicazioni ufficiali per gli iscritti, è stata recapitata a tutti una bella letterina nella quale, dopo aver scritto che ‘la Asd Lanciotto non è una organizzazione politica e come tale non intende schierarsi’, si dichiara tranquillamente che Manuele Querci sarà sostenuto come candidato al consiglio comunale". In pratica, secondo Montelatici il senso della lettera è "non ci schieriamo, però vi diciamo per chi votare".

Ma al di là di ciò, "viene da domandarsi - prosegue Montelatici - perché si sia voluto trascinare nell’agone politico il nome di una squadra di calcio. La risposta l’ha data il diretto interessato". Manuele Querci, che fa parte del direttivo della società, "in una seconda comunicazione inviata a tutte le famiglie dei tesserati, ha tenuto a specificare che non si candida per un fine politico amministrativo, ovvero per svolgere il ruolo di consigliere comunale, ma perché questa candidatura agevolerebbe non poco il suo lavoro di rappresentante della Lanciotto in ogni tavolo aperto con la politica" racconta ancora Montelatici, mostrando entrambe le missive. "Dietro a queste affermazioni, c’è anche un modo di gestire i rapporti tra sport e politica cui deve essere messa definitivamente la parola ‘fine’. Perché da queste parole emerge la convinzione che un’associazione debba mischiarsi alla politica per essere ascoltata e per ottenere qualcosa. Tutto ciò, invece, non ha nulla a che fare con i valori che lo sport dovrebbe trasmettere ai giovani" tuona Montelatici.

Contattati per un commento, sia Manuele Querci che il direttivo della Lanciotto, hanno preferito non fare dichiarazioni sulla vicenda. Nella lettera firmata da Querci si invitano i destinatari a chiedere informazioni su come funziona il voto disgiunto "dato che io - scrive il candidato - non voglio in nessun modo indirizzarvi politicamente, ma solo chiedervi una mano per rafforzare ancora di più la nostra bella realtà sportiva".

Barbara Berti