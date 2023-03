Caos Faentina, la scossa di Fossi

La ferrovia Faentina non è mai una linea "tranquilla". Disservizi e ritardi, convogli ridotti e soppressioni: ogni volta che qualcosa accade i pendolari fanno sentire la loro voce. – hanno da anni anche un battagliero gruppo Facebook - E non bastano due nuovi treni Blues, convogli ibridi, a calmare le acque.

L’altro ieri ci si è messo anche il neo-segretario toscano del Pd, Emiliano Fossi. "Cara Trenitalia, così non va. – ha scritto su Facebook – Sulla linea della Faentina, anche oggi migliaia di pendolari subiscono i ritardi e i problemi dovuti a vetture non adatte. Dobbiamo chiedere a Trenitalia e RFI un impegno maggiore, devono darsi una mossa per risolvere questa situazione. O diamogliela noi". La sua presa di posizione non ha mancato di sollevare reazioni. Dall’opposizione di destra, ma anche da parte di qualche sindaco mugellano. Non poteva farsi sfuggire l’occasione per intervenire sulla Faentina – oggetto di una lunghissima serie di suoi comunicati stampa – Giampaolo Giannelli, consigliere dicomanese, responsabile provinciale del dipartimento trasporti di Fratelli d’Italia. "Ringrazio Fossi per le sue parole, ed auspico, come tutti i pendolari, che servano a qualcosa. Perché faccio sommessamente notare che ogni tanto qualcuno del Pd si sveglia improvvisamente e si rende conto dei problemi di questa tribolata tratta. E’ successo con assessori regionali, poi coi sindaci; ora accade col nuovo segretario regionale. Faccio notare a Fossi che chi si deve darsi una sveglia non sono Trenitalia e RFI, le cui intenzioni sono molto chiare in merito alle tratte regionali. Chi si deve dare una mossa è la Regione Toscana, guidata dal Pd".

"Mi fa piacere che il segretario regionale Fossi continui ad interessarsi di questi temi,– dice Federico Ignesti, sindaco di Scarperia e San Piero -: a questo punto sarebbe necessario, come gli ho scritto, che si confronti anche con i sindaci del territorio per avere una visione più completa sulla linea ferroviaria. Proprio perché Fossi ha ben altri strumenti rispetto ai nostri: può fare un’interrogazione in Parlamento, nel question time al ministro delle infrastrutture o portarla in Commissione Trasporti, ed anche attivarsi politicamente per il suo ruolo verso la Regione Toscana".

Paolo Omoboni, sindaco borghigiano e assessore ai trasporti dell’Unione dei Comuni aggiunge: "Abbiamo bisogno di alleati politici e istituzionali con cui lavorare ogni giorno e con gli strumenti giusti su un tema imprescindibile per il Mugello, quello del funzionamento del trasporto pubblico. In questi anni i sindaci sono arrivati, esasperati dai continui disservizi, a forme di protesta clamorose per rivendicare il diritto dei pendolari del Mugello ad avere un servizio dignitoso. Tra l’altro alla Regione abbiamo già chiesto un aumento delle corse in fascia serale, e stiamo attendendo una risposta positiva".

Omoboni ricorda un’ultima cosa: "Il consiglio comunale di Borgo San Lorenzo all’unanimità ha chiesto che siano applicate le penali nei confronti di Trenitalia quando il servizio non è conforme e ha trasmesso gli a tutti i consiglieri regionali e alla commissione trasporti. Dico di più: le penali siano investite per migliorare e ampliare i servizi sulle singole linee".

Paolo Guidotti