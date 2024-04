Caos e paura, così muore la stazione: "Un rilancio vero o sarà la fine"

Da un lato il quartiere d’oro con le sue bellissime botteghe, il suo mercato e un tessuto residenziale ancora vivo. Dall’altro i problemi mai risolti. Problemi che residenti e commercianti chiedono a gran voce vengano messi in cima ai programmi elettorali dei candidati sindaci.

"Cosa vorrei dal futuro primo/a cittadino/a? Che riqualificasse piazza del Mercato, una piazza nel pieno del centro storico ma totalmente abbandonata. Da tempo chiediamo che vengano sistemati i banchi del mercato e che venga restituito decoro a un angolo di Firenze che può veramente essere uno dei più belli della città" sottolinea Helga Chiostrini, titolare del Ristorante Da Pinocchio che si trova proprio in piazza del Mercato Centrale.

La richiesta di rilancio della zona arriva anche da Andreina Mancini, titolare dell’Antica Pasticceria Sieni, conosciuta nel suo rione come "la sindaca di San Lorenzo". "Se lo fossi davvero cercherei di combattere il degrado e l’abbandono. Questo quartiere ha bisogno di un progetto serio di rinascita".

Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Firenze e portavoce del gruppo di botteghe storiche dell’area che dalla stazione si estende fino alla Basilica di San Lorenzo, non ha dubbi sulle priorità. E detta la tabella di marcia: "Lotta all’illegalità, viabilità ed emergenza abitativa". Cursano ama la sua zona e le idee le ha chiare:

"Servono maggiori controlli perché la situazione è sfuggita di mano e bisogna ripensare al modello trasporti. In centro arrivare in auto è impossibile e il sistema pubblico fa acqua. Poi bisogna risolvere una volta per tutte il problema dell’emergenza abitativa: alle attività manca personale e tanti rifiutano perché non trovano un posto letto dove dormire. Inoltre, bisogna riqualificare l’offerta commerciale della città, è assurdo che tutti vendano le stesse cose".

E basta fare un giro in via Sant’Antonino per rendersene conto: qui i negozi locali si contano sulle dita di una mano e le mutande e i souvenir con gli ’attributi’ del David in bella vista continuano a essere esposti. Attorno ai cassonetti del quartiere, in particolar modo quelli di piazza del Mercato, non ci si passa per l’odore nauseabondo. Ma San Lorenzo è anche la bellezza dei suoi ambulanti, di quei pochi che resistono come Roberto Calamai, presidente dei Sopravvissuti del San Lorenzo: "Al futuro sindaco chiediamo sicurezza e decoro e regole precise che tutti devono rispettare". Angelo Ortis, titolare del Bar H9 di via dell’Ariento, non ci pensa due volte: "Vogliamo sicurezza".

Se la stazione lancia l’sos sicurezza per via delle bande di stranieri che si sono impossessati dell’area, via Nazionale punta il dito sugli ingorghi caos. Paolo Del Lungo, titolare dell’ottica nella strada, non ne può davvero più: "Oltre al carico di traffico impensabile per una strada del centro, ogni giorno ci ritroviamo ad assistere a episodi di spaccio e degrado. Persone che bevono, urlano e usano le nostre strade come latrine - si sfoga -. In via Nazionale ci sono persone che dormono da anni in strada e importunano i passanti, senza che nessuno faccia niente".

Per via Palazzuolo e via di San Paolino le priorità sono due: decoro contro gli incivili che urinano al primo angolo utile e soprattutto sicurezza: "Io combatterei subito lo spaccio" non usa mezzi termini Andrea Boccacelli. "A otto anni dalla sua chiusura chiediamo che l’ex cinema Fulgor diventi un spazio culturale pubblico al servizio della città e del quartiere" conclude Palomar Palazzuolo.