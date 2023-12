"Canto di Natale" di Charles Dickens con la Centrale dell’Arte

Dal 26 al 28 dicembre (ore 18), al Teatro Puccini va in scena "Canto di Natale" a cura della Centrale dell’Arte dal capolavoro di Charles Dickens. L’adattamento, la regia e le musiche originali sono di Teo Paoli con Silvia Baccianti, Alessandro Mazzoni, Lavinia Rosso. Un classico di tutti i tempi: il celebre racconto di Dickens in una messa in scena che ne esalta il sapore gotico e fiabesco. Il vecchio Scrooge è un uomo ormai consumato dall’avarizia e la sua vita sembra votata alla solitudine, quando proprio nella notte della Vigilia di Natale, gli appare il fantasma del suo defunto socio Marley preannunciandogli la visita di tre misteriosi spiriti. Comincia così l’avventura di Scrooge: un viaggio nel tempo, la sua infanzia, il presente delle persone che dovrebbero essergli care, e infine le ombre delle cose che ancora non sono. Attraverso questo viaggio iniziatico Scrooge riscoprirà il senso e il sapore della vita da tempo dimenticati.