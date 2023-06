Cantieri Via ai lavori coi fondi Pnnr Villa Caruso e le antiche mura

Lavori in corso al tetto della fattoria di Villa Caruso Bellosguardo e alle antiche mura di Lastra a Signa. Sono partiti i primi cantieri dei progetti per i quali il Comune ha ottenuto finanziamenti Pnrr. La scorsa settimana è iniziato l’intervento che riguarda il rifacimento della copertura della fattoria di Villa Bellosguardo, col ripristino del solaio e l’inserimento di uno strato di isolante per coibentare l’edificio dal punto di vista energetico. Per questo progetto l’amministrazione ha ottenuto 340mila euro a cui sono stati aggiunti 160mila euro delle casse comunali, necessari a causa dell’entrata in vigore del nuovo prezziario regionale e dell’aumento dei costi di materiali ed energia (per alcune voci incrementi superiori al 20%). Conclusione dei lavori stimata a fine settembre. Già avvenuta anche la consegna del cantiere alla ditta che effettuerà il terzo lotto di restauro delle antiche mura. Si tratta della riqualificazione della porzione che delimita la Cascina Pinucci per la quale il Comune ha ricevuto 630mila euro. Il progetto interessa il rifacimento della porzione rinascimentale delle mura e del torrione d’angolo. Il torrione centrale sarà infine restaurato della Soprintendenza; i lavori dovrebbero finire entro l’anno. "Sia il rifacimento del tetto della fattoria che gli interventi alle mura mirano alla valorizzazione di elementi del nostro patrimonio – ha detto il sindaco Angela Bagni –. Sono molto soddisfatta di aver portato a compimento obiettivi che facevano parte del mio programma". "Con questi lavori – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici, Emanuele Caporaso – si andrà a terminare, per la quasi totalità, la riqualificazione di tutti i tratti di proprietà pubblica delle mura. L’intervento al tetto della fattoria di Villa Bellosguardo era invece programmato da tempo per la prevenzione dell’immobile e preservarlo.

Lisa Ciardi