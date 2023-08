Cantieri tramvia Stasera passi avanti nella posa dei binari in viale Lavagnini

Va avanti la posa dei binari in viale Lavagnini. Da stasera sono in programma le operazioni di scarico dei binari e al getto di calcestruzzo per la posa sulla sede già predisposta nel tratto tra il numero 18 e via Poliziano. Dalle 20 alle 24 saranno istituiti restringimenti di carreggiata. I provvedimenti saranno replicati domani (dalle 21 alle 24).