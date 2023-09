Firenze, via alla modifica dei cantieri in piazza San Marco

Firenze, 12 settembre 2023 - Proseguono i lavori di realizzazione della linea tramviaria Fortezza-Libertà-San Marco a Firenze: questa settimana, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, scatta la fase successiva degli interventi in piazza San Marco. E' prevista la riapertura della direttrice di collegamento tra via della Colonna-via Battisti e via degli Arazzieri-via XXVII Aprile, con il ripristino del transito dei mezzi del tpl. I bus dunque torneranno a fermarsi in piazza San Marco. Previsto anche l'avvio del cantiere in via La Pira che sarà chiusa da piazza San Marco a via della Dogana. Le modifiche dei cantieri scatteranno dalle 21 del 14 settembre in modo che, alle 5 del 15 settembre, nel giorno in cui riaprono le scuole, i mezzi del tpl potranno utilizzare la nuova viabilità. In piazza San Marco l'area di cantiere interesserà la carreggiata lato centro fino all'incrocio con via Battisti escluso; anche sul lato di via degli Arazzieri l'intersezione sarà libera dalla cantierizzazione (che invece sarà presente in adiacenza alla parte centrale) e verrà utilizzata dai mezzi provenienti da via Cavour sia per svoltare in via degli Arazzieri, sia per proseguire in via Cavour sia per transitare davanti alla Basilica in direzione di via Battisti. La carreggiata sul lato della Basilica sarà utilizzata anche dai bus provenienti da via Battisti e diretti in via degli Arazzieri con l'istituzione di un doppio senso di circolazione.