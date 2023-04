Cantieri nelle scuole delle frazioni Dopo il Girone, apre a Compiobbi

I lavori alle scuole di Girone termineranno in agosto. L’obiettivo è infatti quello di riportare in classe gli studenti, ora spostati a Compiobbi, per la prima campanella di settembre. Gli immobili interessati sono quello della primaria e dell’infanzia che, vuoti, hanno consentito di portare avanti il cantiere nei tempi previsti e preparare la strada all’intervento più complesso che attende gli istituti di Compiobbi, dove il progetto esecutivo è pronto. Il punto sui lavori agli edifici scolastici è stato fatto in consiglio comunale grazia all’interrogazione di Tommaso Manzini di Fiesole Europa. "Il cantiere di Compiobbi aprirà a ottobre per concludersi nel 2025 – ha spiegato l’assessore Iacopo Zetti – come previsto dal bando".

Intanto procede la progettazione definitiva per la scuola di Caldine, chiusa da due anni, e fra mutui e bandi si cercano anche i soldi: oltre un milione di euro. Per l’avvio dei lavori se ne parla l’anno prossimo. Alla scuola di Borgunto, infine, siamo alle verifiche statiche preliminari.

D.G.