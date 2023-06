I cantieri a Firenze al via da questa settimana

Firenze, 12 giugno 2023 - Nuovo asfalto in via Fortini, lavori alla rete idrica in via delle Masse e via dei Cadolingi. Ma anche interventi sui pozzetti della telefonia in via Piana e alla rete del gas in via Friuli e via Pastrengo. Sono alcuni dei principali lavori che prenderanno il via questa settimana a Firenze e che comporteranno l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda le asfaltature lunedì 12 giugno sono in programma i lavori in via Fortini. Nel tratto da via del Larione a via di Rusciano in orario di lavoro (9-19) sarà in vigore un divieto di transito articolato in due sottofasi, ovvero da via del Larione a via di Santa Margherita a Montici con senso unico alternato da semaforo nel tratto via Santa Margherita a Montici e via di Rusciano. Viabilità alternativa da via del Larione a via di Santa Margherita a Montici da via Fortini-via del Paradiso-viale Europa-lungarno Ferrucci-via di Rusciano-via Fortini-via di Santa Margherita a Montici; da via di Santa Margherita a Montici in direzione di via del Larione da via Fortini-via Salutati-via di Ripoli-via del Larione. A seguire i provvedimenti si invertiranno: la chiusura interesserà il tratto via di Santa Margherita a Montici a via di Rusciano, il senso unico il tratto via del Larione-via di Santa Margherita a Montici. Ecco i percorsi alternativi per questa sottofase: da via del Larione/via di Santa Margherita a Montici direzione Rusciano da via Fortini-via del Paradiso-viale Europa-lungarno Ferrucci-via di Rusciano; da via di Rusciano verso via di Santa Maria a Montici da via Fortini-via Salutati-via di Ripoli-via del Larione-via di Santa Margherita a Montici. I lavori andranno avanti fino al 17 giugno. In via delle Masse per il rifacimento di un allaccio idrico dal 12 giugno la strada sarà interrotta all’altezza del numero civico 48/a con divieto di transito da via Nuova del Mulino e il confine comunale. Percorso alternativo: via delle Masse-via di Serpiolle-itinerario fuori comune-via delle Masse. Anche in via dei Cadolingi si tratta di un nuovo allaccio all'acquedotto. Il 12 giugno scatterà la chiusura del tratto da via del Chiuso a via di Mantignano. Percorso alternativo: via del Chiuso-via di Ugnano-via di Mantignano-via dei Cadolingi. Termine previsto 16 giugno.

Niccolò Gramigni