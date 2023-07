Cantieri in via Vecchia Pisana e per realizzare un nuovo bypass

Lavori in corso e limitazioni al traffico in via Vecchia Pisana, a Lastra a Signa. I cantieri prevedono il rifacimento della fognatura a cura di Publiacqua, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Lippi e il civico 243, che verrà quindi completamente chiuso al traffico veicolare nel periodo compreso fra lunedì 31 luglio a mercoledì 9 agosto, in orario 6-14, e quindi da giovedì 10 a sabato 12 agosto in orario 0-24.

Inoltre, a partire da domani, lunedì 24 luglio, saranno eseguiti gli interventi di realizzazione di un bypass che collegherà il parcheggio della palestra in piazza Piave con via Lorenzo Lippi: l’obiettivo è creare una strada alternativa a disposizione dell’utenza. Il percorso avrà un limite di velocità di 10 chilometri orari, il divieto di circolazione per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e infine obbligo di arresto (stop) all’intersezione fra lo sbocco della strada temporanea su via Lippi sul parcheggio della palestra. L’amministrazione comunale di Lastra a Signa, insieme a Publiacqua, ha organizzato un incontro pubblico per mercoledì 26 luglio alle ore 18, al circolo La Sportiva di piazza Piave, proprio per illustrare a cittadini e commercianti il programma dei lavori e le varie modifiche previste alla viabilità.