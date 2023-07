Cantieri e caos traffico Lavori in tutta la città

Nuovo asfalto fonoassorbente in via delle Porte Nuove e via delle Cascine. Ma anche i lavori per allacci alla rete idrica in via Volterrana e via Romana e alla rete del gas in via Aretina e via Gioberti. Sono solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via da oggi sulle strade cittadine. Per quanto riguarda il risanamento delle strade con l’asfalto fonoassorbente, da mercoledì 2 a venerdì 4 agosto i lavori interesseranno via delle Porte Nuove con restringimenti di carreggiata in orario notturno. Restringimenti anche in via Pierluigi da Palestrina e via delle Carra. Da oggi al 4 maggio, invece, per la realizzazione di un’infrastruttura stradale, in via Simone Martini sarà off limits la svolta su via Canova. Previsti anche restringimenti fino a viuzzo dei Serti. I lavori si concluderanno venerdì 4 agosto. Sempre oggi, per alcuni lavori in cui saranno utilizzate piattaforme aeree via dei Bardi sarà inaccessibile tra lungarno Torrigiani e Costa Scarpuccia. Chi abita o transita in Oltrarno è bene che sappia che questa mattina sarà interrotta la circolazione tra via Da Mori a via del Campuccio. Chiusa anche via Santa Maria e via di Serumido.

Infine, sono stati abbattuti, nella notte tra sabato e domenica, i tre lecci di via Mariti per far posto alla rotatoria che servirà per ageviolare la viabilità una volta che saranno terminati i lavori del nuovo punto vendita Esselunga. Un progetto che prevede la messa a dimora di più di 160 alberi, piste ciclabili, percorsi pedonali, area fitness all’aperto e parco giochi per bambini. L’accordo raggiunto tra il Comune ed Esselunga prevede, così come richiesto anche dai residenti, che vengano salvati 18 lecci . "Le nostre richieste e proposte sono state ascoltate – afferma il comitato Ex Panificio Militare – I lecci di via Mariti resteranno al loro posto, tranne quelli coinvolti direttamente nella realizzazione della rotonda prevista dalla nuova viabilità. Fa piacere che si sia trovata disponibilità alla revisione dei piani di abbattimento totale da parte dell’amministrazione (in particolare dell’assessorato all’Ambiente) e di Esselunga. Grazie dunque a coloro che hanno consentito di arrivare a questo risultato e in particolare ringraziamo i residenti, che si sono attivati a tutti i livelli per difendere il poco, prezioso verde della nostra zona".

A.P.