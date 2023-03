Cantieri di primavera in città Viale Etruria, avanti con la riasfaltatura Restringimenti e disagi per 10 giorni

I lavori per la realizzazione della linea tramviaria Variante al centro storico proseguono spediti ma a Firenze ci sono altri cantieri, piccoli e non, che incidono sul traffico. Uno dei principali, per quanto riguarda i risanamenti stradali, è quello di viale Etruria: da oggi l’asfaltatura interesserà le corsie di sorpasso in direzione uscita città con restringimenti di carreggiata.

Essendo un nodo cruciale per il traffico cittadino, in ingresso e uscita da Firenze, ci saranno disagi fino al 5 aprile, giorno in cui la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Tra gli altri interventi in via Mariti, viale Redi, via delle Cascine e piazzale delle Cascine, sempre da oggi, è in programma la manutenzione di alcuni pozzetti della rete elettrica. Ci saranno restringimenti di carreggiata e divieti di sosta: in via Mariti il provvedimento riguarderà la carreggiata lato numeri civici pari, in viale Redi disagi nel tratto via Maragliano a via Montevederdi.

In via delle Cascine i lavori sono previsti nella direttrice lato numeri pari con chiusura del varco tra le due semicarreggiata all’altezza di via Mercadante, per quanto riguarda piazzale delle Cascine sono previsti divieti di sosta da via delle Cascine fino al numero civico 20. Nuovi marciapiedi, inoltre, in viale della Toscana: fino al 15 aprile nel tratto dalla rotatoria a via Virgilio sarà in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico verso quest’ultima strada. Il percorso alternativo è percorrere via Virgilio, via della Torre degli Agli, via di Novoli e poi appunto viale della Toscana. Nello stradone dell’ospedale e via del Ronco Lungo inizieranno oggi i lavori di scavo per la posa di un cavidotto interrato dell’alta tensione elettrica. Saranno istituiti restringimenti di carreggiata sullo stradone in prossimità di piazza Don Carlo Gnocchi e nella stessa piazza. Prevista inoltre la chiusura di via del Ronco Lungo tra piazza Don Carlo Gnocchi e viuzzo del Roncolino nella sola corsia in direzione di viuzzo del Roncolino. In questo caso il cantiere si chiuderà, come si spiega dal Comune, il 7 aprile. Previsti anche interventi in via di San Leonardo, via del Guarlone, via Faenza, via Santo Spirito, via del Guarlone. Interventi di restauro anche del Corridoio Vasariano dove nella direttrice lungarno Archibusieri-lungarno Anna Maria Luisa dei Medici-piazza del Pesce-via dei Georgofili sarà istituito un divieto di transito.

Niccolò Gramigni