Cantieri dalla Masi alla Michelet Restyling estivo nelle scuole ripolesi

di Manuela Plastina

Le scuole sono ancora chiuse, ma in numerosi plessi del territorio di Bagno a Ripoli sono a lavoro gli operai per riqualificare e sistemare gli ambienti. Approfittando delle aule vuote, i cantieri sono in corso per terminare entro il 14 settembre e accogliere al meglio il giorno successivo i piccoli studenti al rientro dalle vacanze estive. Al suono della prima campanella, i bambini della scuola dell’infanzia di Rimaggio troveranno nuovi bagni senza barriere architettoniche. Per realizzarli, il Comune ha investito 45 mila euro.

A Tegolaia sono in fase di completamento i lavori per la pavimentazione esterna del nido Chicco di Grano, mentre vengono riqualificate la "stanza del sonno" dell’Infanzia Milani e della materna di Capannuccia, per accogliere i piccoli in maniera più confortevole nel momento in cui hanno bisogno di fare una pausa.

Alla scuola Masi di Bubè, sono in completamento sia la tinteggiatura esterna che la nuova copertura del tetto e la sistemazione degli spazi esterni. Nuove tinteggiature anche per la scuola media Redi di Ponte a Niccheri e alla scuola Marconi. In quest’ultima nei prossimi giorni sarà installata la nuova rete di protezione lungo tutto il perimetro del grande giardino che circonda l’elementare di Grassina.

È un intervento molto atteso e costoso (80 mila euro) per installare una struttura in acciaio del tipo ‘orsogril’, a prova di rotture e anche di sollevamento da terra dopo la ‘fuga’ di due bimbi di 7 anni nell’aprile scorso proprio alzando dal terreno l’attuale recinzione. Con gli ultimi interventi alla scuola di Bubè e al nido Arabam (dove è stata rifatta anche la pavimentazione in gomma all’esterno), si conclude la trasformazione a luci led di tutte le scuole del territorio.

Ci siamo quasi poi per la realizzazione della nuova mensa alla scuola primaria Michelet all’Antella: finanziato con oltre 200 mila euro di fondi Pnrr, ha permesso di risistemare le aree dello sporzionamento, del lavaggio e della zona dedicata ai pasti. Oltre ai lavori strutturali (col rifacimento di pavimenti e soffitti), sono stati eseguiti importanti interventi agli impianti e realizzati un nuovo spazio per la portineria, servizi igienici e un nuovo spogliatoio per gli operatori.

I nuovi locali mensa, all’occorrenza, potranno essere inoltre impiegati come aule polivalenti. La nuova mensa sarà pronta per l’avvio del nuovo anno scolastico.