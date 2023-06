Cantieri aperti nelle scuole Gabbrielli, ok al progetto

di Fabrizio Morviducci

Edilizia scolastica, 400mila euro per la riqualificazione impiantistica della Gabbrielli. La giunta ha approvato il progetto definitivo per l’intervento che prevede nuove condutture, la sistemazione e il ridimensionamento dei radiatori, l’installazione di un sistema di termoregolazione WiFi, l’installazione di nuovi circuiti, segue la sostituzione della caldaia lo scorso inverno; investimento di 320mila euro. L’intervento seguirà la sostituzione della caldaia effettuata lo scorso inverno a causa di un malfunzionamento della centrale termica, e riguarderà il rinnovo degli elementi periferici dell’impianto.

"Abbiamo un intenso piano di investimenti sulle nostre scuole, con l’obiettivo di migliorare sempre più la qualità degli edifici dove alunni e studenti studiano e imparano – dicono il vicesindaco Andrea Giorgi e l’assessore all’Istruzione Ivana Palomba – le priorità riguardano il benessere e il comfort nelle aule e in tutti i locali dove insegnanti e ragazzi passano molte ore al giorno, e al tempo stesso il risparmio energetico e il conseguente abbattimento delle emissioni. I temi della tutela dell’ambiente e del futuro del nostro pianeta hanno in sé valori fondamentali per le nuove generazioni, la cui affermazione passa dall’insieme delle singole scelte che compiamo ogni giorno". Nel rispetto delle disposizioni in materia di efficientamento energetico degli edifici, la riqualificazione dell’impianto garantirà un rendimento di distribuzione superiore, e la termoregolazione di tipo ambientale e climatica con modulazione della portata e della temperatura in funzione delle condizioni climatiche esterne.

Per un intervento che si appresta a partire, un altro che è in corso di completamento: alla Dino Campana di via Allende, sono in pieno svolgimento le opere di sostituzione delle condutture dell’impianto di riscaldamento, oltre a quelli del nuovo impianto di illuminazione finanziato coi fondi Pnrr. Sono in corso di installazione luci a led complete di regolatori utilizzati per controllare la potenza assorbita, oltre a sensori di luminosità e presenza comandati con sistemi domotici. Gli obiettivi di questi nuovi lavori, così come specificato dalla giunta, sono quelli "di ottenere un notevole risparmio energetico su tutta la scuola e di adeguare i livelli di illuminamento ai requisiti normativi e di sicurezza, oltre ad una notevole riduzione delle operazioni di manutenzione negli anni".