Cantieri a San Giusto Finita l’odissea . Ripartiti i lavori in piazza Cavour

SCANDICCI

Non ci sono solo pensionati ‘a guardia’ del cantiere di piazza Cavour a San Giusto. Dopo mesi e mesi di ritardo, con la ditta tornata a lavorare, ogni giorno residenti e commercianti buttano un occhio per capire l’avanzamento dell’intervento con la speranza che finalmente si possa arrivare a conclusione. E ieri è arrivato anche il vicesindaco Giorgi nell’imminenza di un altro avanzamento importante, ossia la chiusura dell’incrocio di piazza Cavour con via di Signano. "Siamo impegnati nella gestione del periodo conclusivo del cantiere – ha spiegato il vicesindaco, Andrea Giorgi al termine di un sopralluogo – attualmente è in fase di ultimazione la base per la pavimentazione sul lato opposto alla piazza, davanti alla cartoleria, così come l’asfaltatura dei posti auto lungo il perimetro del cantiere, che permetterà al più presto l’arretramento della recinzione e il conseguente recupero degli spazi sosta; in questa settimana sono stati ultimati anche i profili del marciapiede davanti ai cassonetti interrati, adeguati alle operazioni dei mezzi di Alia". E la nuova chiusura al traffico permetterà la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’intersezione, la sagomatura dello spartitraffico centrale con la salvaguardia del platano e la realizzazione degli attraversamenti rialzati. L’Amministrazione ha intanto comunicato gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento del cantiere. La prossima settimana i lavori riguarderanno la sistemazione e la messa in sicurezza dell’incrocio e in contemporanea il completamento della pavimentazione. "Con la ditta esecutrice siamo a definire gli ultimi lavori riguardanti la pubblica illuminazione – ha detto ancora Giorgi - e al tempo stesso la messa a dimora di otto nuovi alberi. Al termine di tutto è infine prevista l’asfaltatura della viabilità attorno alla piazza". Per quanto riguarda i nuovi alberi, in base al progetto nelle prossime settimane saranno piantati due platani sulla piazza principale e sei nuove piante sul lato davanti alla cartoleria; vanno a sostituire le alberature rimosse a inizio cantiere in base alle loro condizioni di salute, mentre tutti gli alberi ad alto fusto presenti sono stati mantenuti. I ritardi nella conclusione dei lavori per la riqualificazione di piazza Cavour a San Giusto superano ormai i 18 mesi. Da tempo residenti e commercianti organizzano periodicamente proteste per denunciare i disagi che devono subire. Fabrizio Morviducci