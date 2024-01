Cantiere tramvia La prova del fuoco. Un’ora da Monticelli a piazza Libertà

Primo lunedì per il cantiere in viale Matteotti, per la tramvia Fortezza-Libertà-San Marco (Vacs) che qui si connetterà anche alla linea Firenze-Bagno a Ripoli. Le transenne sono già state montate venerdì notte, per dare il tempo ai fiorentini di abituarsi alla nuova viabilità che lascia perplessi gli automobilisti con le due biforcazioni, una per lato, nel tratto tra via Fra’ Bartolommeo e piazza Libertà e, viceversa, tra piazza Libertà e via La Marmora. Già avevamo fatto una prova di circolazione sulla cantierizzazione – montata venerdì notte – sabato, ma ieri era il primo giorno lavorativo e vogliamo testare l’impatto sul traffico attraversando la città nell’ora di punta, tra le 8 e le 8,30. Obiettivo: raggiungere piazza Libertà.

Ci diamo appuntamento sui cantieri con il fotografo arrivando da parti diverse e con mezzi diversi, io in macchina da Monticelli e lui da Statuto in motorino. Il cielo è sereno, e questo aiuta molto in una città che classicamente si blocca con la pioggia, ma il generale inverno si fa sentire: -2 gradi. Una variabile meteorologica da non sottovalutare, perché non pochi che con un clima più mite avrebbero scelto bici o scooter, hanno preso l’automobile, le due ruote che incontriamo sono sensibilmente meno rispetto al solito. Mentre attendo che il motore si scaldi digerendo il gelo notturno, consulto il navigatore che consiglia di aggirare la cerchia dei viali in senso antiorario, dal piazzale Michelangelo. Fare la Fortezza richiederebbe 8 minuti di più. Alle 7,45 in marcia. Tutto bene fino a viale Michelangelo, dove trovo un quarto d’ora di coda fino al semaforo di via Carlo Marsuppini-via Coluccio Salutati, indizio che tanti per andare verso Firenze Sud hanno deciso di evitare i cantieri e fare il viale dei Colli. Almeno siamo in discesa, si sopporta stoicamente il serpentone a singhiozzo in folle senza sfrizionare. Da piazzale Donatello ecco che si fa sentire il cantiere: il nodo c’è, ma i vigili si danno un gran daffare a smistare il traffico anche sul controviale, da dove passo più agilmente che gli sfortunati sulla corsia centrale e in cinque minuti oltrepasso i lavori. Siamo solo a metà fatica: ora c’è da trovare parcheggio, giacché la sosta è stata tolta per fare spazio alla nuova corsia. Per trovare un posteggio dovrò perdere un altro quarto d’ora intorno a piazza Libertà martoriata dai cantieri, facendo tutto il giro fino a viale Lavagnini, via Landino, via Lorenzo il Magnifico per poi trovare uno stallo a misura di utilitaria solo in via Pippo Spano alle 8,43. Anche ritraversare a piedi la piazza si rivelerà complesso, uno slalom tra cantieri e semafori. Il fotografo ci sta già aspettando: con lo scooter dallo Stibbert in dieci minuti è arrivato. Bilancio: 45 minuti per arrivare in piazza Libertà e un’ora considerando il tempo di parcheggiare. Un quarto d’ora in più rispetto a prima dei cantieri, ma poteva andar peggio, soprattutto passando da viale Lavagnini.

"Sapevamo che sarebbe stato necessario qualche giorno perché gli automobilisti assimilassero le novità – commenta l’assessore alla Mobilità Giorgetti a margine di un sopralluogo sul posto –. Ma anche grazie al lavoro della Polizia municipale, che ringrazio, il sistema questa mattina ha funzionato abbastanza. Per migliorare la visibilità del nuovo assetto abbiamo chiesto alla ditta di realizzare lavori di ulteriore segnaletica orizzontale, programmati per questa sera. Ringrazio anche i cittadini per la pazienza. Questa fase della cantierizzazione andrà avanti per 5-6 settimane circa, poi il cantiere si sposterà al centro del viale semplificando la viabilità"