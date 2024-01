Cantiere Tav, paura per un operaio: colpito da una trave di 200 chili

Firenzuola, 20 gennaio 2024 – Infortunio sul lavoro ieri mattina, 19 gennaio, lungo la linea ferroviaria ad alta velocità Firenze-Bologna, al posto di movimento di San Pellegrino, uno dei rari punti fuori tunnel del tracciato appenninico, che si trova tra le gallerie Scheggianico e Firenzuola. Poco prima delle 7 un lavoratore di 61 anni di una ditta in appalto di Rfi, è stato colpito di striscio alla testa dalla caduta di una traversa del peso di 200 chilogrammi. Immediato l’intervento dei soccorsi, con la Misericordia di Firenzuola che è giunta sul posto e, stabilizzato il ferito, lo ha portato in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi. Sono intervenuti anche gli ispettori del Pisll (prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro) di Asl, che hanno ricostruito quanto accaduto, verificando il rispetto di tutte le normative di sicurezza.

Spiegano da Asl che il lavoratore infortunato si trovava nel piazzale della linea ferroviaria alta velocità per eseguire insieme a dei colleghi alcuni lavori di rinnovamento del binario che prevedono la posa in opera delle pesanti traverse, e in seguito la posa del binario. "Improvvisamente - aggiungono - per motivi ancora imprecisati, da un deposito (e dall’altezza di circa tre metri) gli è caduta addosso una traversa colpendolo di striscio alla testa".

Adesso gli ispettori Asl dovranno cercare di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto, e il motivo per il quale il pesante componente si sia mosso, scivolando via dalla sua sede. Dovranno capire, ad esempio, se la traversa non sia stata mossa per errore durante le lavorazioni, o ancora se fosse stata collocata in maniera corretta e sicura. Intanto, per fortuna, si apprende che le condizioni del ferito si sono rivelate meno gravi del previsto, e che già ieri sera si parlava di eventuali dimissioni. Purtroppo in Mugello, terra operosa e anche luogo di grandi opere e importanti infrastrutture, gli infortuni sul lavoro non sono rari, specie nei grandi cantieri. Lo scorso marzo, ad esempio, al cantiere autostradale del Cornocchio, a Barberino di Mugello, un lavoratore rimase incastrato sotto un muletto in manovra riportando vari traumi, e fu soccorso dall’elicottero Pegaso.