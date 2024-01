Cantiere stadio. Dialogo necessario

Ciò che più preoccupa sportivi e tifosi fiorentini nella vicenda della ristrutturazione dello stadio Franchi, in procinto di diventare un’altra telenovela, è lo spirito di scarsa collaborazione affiorato fra le parti chiamate a decidere: in primis il Comune di Firenze e la Fiorentina, come Società. Avevamo salutato con fiducia e speranza la notizia di poco tempo fa dell’apertura di un tavolo operativo, cui purtroppo hanno fatto seguito polemiche astiose. Dobbiamo guardare avanti tutti uniti, con un’unica volontà, soddisfare al meglio le esigenze della squadra e degli appassionati. La scelta della sede dove per due anni e più la Fiorentina dovrà giocare le sfide in casa deve tener conto di due fondamentali aspetti: primo, la squadra ha bisogno del supporto caloroso dei ragazzi della curva Fiesole e degli altri settori. Quante partite in questo campionato sono state "raddrizzate" negli ultimi minuti, per la forza trasmessa dall’incoraggiamento ininterrotto, per 90 minuti ed oltre, da parte dei sostenitori viola? Secondo, dopo un’accoglienza numericamente accettabile, pensiamo alla distanza, ovvero all’entità del sacrificio imposto ai supporter per recarsi a vedere la gara e sostenere i calciatori. L’ideale sarebbe continuare lo svolgimento degli incontri al Franchi, procedendo a chiusure e lavori graduali: è la richiesta che avanzano gli stessi gruppi del tifo organizzato. In alcune città è stato fatto con piena soddisfazione di tutti. A giudizio di alcuni – a cominciare dal Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini – si può realizzare, anche se tale soluzione implica il rinvio delle scadenze e la revisione del progetto. L’alternativa più praticabile – dopo il venir meno dell’ipotesi Castellani di Empoli, eventualmente utilizzabile per un periodo assai breve, di poche settimane – è l’ampliamento della capienza del Padovani, estesa a 15.000 posti, prevedendo nel contempo schermi a disposizione dei tifosi costretti a restare fuori. Magari il più vicino possibile al luogo dove si svolge la partita, così che la somma dei cori dei sostenitori, dentro e fuori, diano l’irrinunciabile spinta ai viola, impegnati a dar battaglia sul terreno di gioco.