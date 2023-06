Cantiere a Lastra e Signa, 30-50 minuti per percorrere pochi km!

Giornate da incubo per gli automobilisti in transito da Signa verso Lastra. Il cantiere che ha appena riaperto in via di Sotto, per permettere a Centria Srl di intervenire sulla rete del gas, sta infatti creando problemi enormi alla circolazione. Se da un lato, nelle fasce orarie a minor traffico, i semafori vengono regolati in modalità lampeggiante e il traffico defluisce con tranquillità, nelle ore di punta (dalle 7.30 alle 9 e dalle 17 alle 19), questo non è possibile. Le insegne semaforiche vengono tenute in funzione, ma l’impossibilità di svoltare a destra dopo il ponte per usare via di Sotto come bypass alla Livornese manda in tilt la viabilità, con tempi di 30-50 minuti solo per andare dalle scuole elementari di Signa fino a Lastra, un tratto che normalmente richiede pochi minuti. "Siamo consapevoli delle difficoltà – ha detto l’assessore ai lavori pubblici di Lastra, Emanuele Caporaso – e abbiamo chiesto alla ditta di accelerare il più possibile i lavori. Speriamo di avere novità positive nei prossimi giorni". Dopo la conclusione degli interventi effettuati da Centria (prevista per il prossimo 24 giugno) partirà, entro l’autunno, la realizzazione della nuova rampa d’accesso al ponte, iniziata a gennaio 2021 e ferma da molti mesi. Anche in quel caso è probabile che il cantiere possa creare gravi disagi alla viabilità.

Li.Cia.