"Canti, contesse e racconti" a Sesto Fiorentino Una serata per ricordare Paolo Pietrangeli

Serata fra "canti, contesse e racconti" per ricordare Paolo Pietrangeli. Nell’ambito della rassegna del canto di tradizione e di nuova espressività "InCanto" dell’Istituto Ernesto de Martino domani alle 21,15, con l’associazione "Avanti avanti...con Paolo", a Villa San Lorenzo al Prato a Sesto Fiorentino andrà in scena una serata dedicata a Paolo Pietrangeli con la proiezione del documentario "Rosso Pietrangeli" di Paolo Di Nicola e il concerto di Alessio Lega, Guido Baldoni e Rocco Marchi. Cantautore, regista, scrittore, Pietrangeli, è figura di grande importanza per la cultura e lo spettacolo, una delle voci che hanno maggiormente testimoniato l’impegno politico dei movimenti sociali e di protesta della fine degli anni Sessanta. L’ingresso è libero e non occorre prenotazione.