"Canta Firenze" per beneficenza. Parata di stelle per Cure2Children

Per Firenze… Canta Firenze! Stasera dalle 20,30 serata benefica organizzata da Rotary Club Firenze Brunelleschi con Arte Residente e Teatro Cartiere Carrara di Firenze, che ospita l’evento. La conduzione dello show è affidata all’attrice Daniela Morozzi, che introdurrà alcuni dei principali musicisti fiorentini, d’anagrafe o d’adozione. Unica eccezione Lazaro, cantautore pistoiese vincitore del premio Fse / Giovanisì all’ultima edizione del Rock Contest di Controradio. Completano il cast Alessandro Canino, Antonio Aiazzi, Dolcenera, Finaz, Gianni Maroccolo, gli Handlogic, gli Insieme, Lorenzo Andreaggi, Lorenzo Baglioni, Marco Parente, i Parione 6, Peppe Voltarelli, Piero Pelù, Simona Bencini, gli Underdog e i Manitoba.

Il ricavato della serata sarà devoluto a Cure2Children e Pane Quotidiano Firenze. Ne parliamo con l’ex tastierista dei Litfiba Antonio Aiazzi che, oltre a suonare, ha dato un senso corale alla serata.

Come è nata l’idea di Per Firenze Canta Firenze?

"Il presidente del Rotary Alfredo Meletti mi ha parlato di questo progetto, che mi è piaciuto subito. Tutti abbiamo iniziato da Firenze e aderire a questa iniziativa, che esprime gratitudine e fa beneficenza, mi è sembrato irrinunciabile, così ho dato una mano a realizzarlo".

Ci lavorate da molto?

"Da un anno. Il Rotary aveva bisogno di ottimizzare l’organizzazione. Con la mia società Arte Residente, che si occupa di far diventare progetti imprenditoriali cinema o teatri in disuso come quello di Guardistallo, gli ho dato il massimo supporto per realizzare un bello spettacolo". Come avete scelto gli artisti?

"Siamo partiti da quella che era la wave fiorentina degli anni ‘80, a cui abbiamo unito quello che c’è stato dopo, Non solo rock con Piero Pelù, Marco Parente e Finaz della Bandabardò, fusion con gli Insieme di Trambusti e Maccianti, funk con Simona Bencini, pop con Dolcenera, Lorenzo Baglioni e Alessandro Canino, ma anche le ultime tendenze, come i Manitoba, gli Handlogic, Lazaro, gli Underdog, che sono una giovane band del Liceo Artistico Alberti Dante (che hanno anche curato la comunicazione grafica dell’evento) e i Parione 6 che invece è una band di professionisti musicisti del Rotary".

Un laboratorio, che mette insieme vecchio e nuovo?

"Ho chiesto a tutti di spingersi oltre le proprie proposte artistiche. Io suonerò con Gianni Maroccolo, ma sarà un live con un personaggio del cast a sorpresa. E’ bello ritrovarsi fra artisti fiorentini ed è insomma l’occasione giusta per sperimentare qualcosa di particolare".