Canta Firenze con i Rotary. In scena i big

Ceccuti

Per Firenze… canta Firenze, questo il titolo dell’evento di beneficenza organizzato dal Rotary Club Firenze Brunelleschi a favore delle Associazioni filantropiche fiorentine ’Cure2Children’ e ’Pane quotidiano’, rispettivamente impegnate nella lotta ai tumori infantili e nel sostegno alle famiglie disagiate del nostro territorio. Ad esibirsi saranno grandi cantanti, molti dei quali fiorentini, del calibro di Piero Pelù, Dolcenera, Peppe Voltarelli, Finaz, Lorenzo Baglioni, Antonio Aiazzi (che ha contribuito anche all’organizzazione dell’evento), Gianni Maroccolo, Yuri Lazaro, Underdog (band nata al liceo artistico Alberti Dante che ha anche dato mano alla parte grafica dell’iniziativa), Parione 6, Simona Bencini, Alessandro Canino, Manitoba, Handlogic, Insieme, Lorenzo Andreaggi, Andrea Chimenti e Marco Parente ed altre sorprese. A presentare la serata sarà Daniela Morozzi. L’appuntamento è dunque per lunedì 13 maggio alle 20,30 al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall).

"Questo spettacolo così speciale – spiega il presidente del Rotary Club Firenze Brunelleschi Alfredo Meletti - è il risultato dell’intenso lavoro profuso dalla Commissione preposta e composta dai soci Leonardo Bandinelli, Mario Caldi e dal presidente della Commissione del concerto Renzo Gambi i quali, insieme ad altri, da mesi lavorano alla sua organizzazione." I biglietti sono già disponibili sul circuito di Ticket One ed i posti saranno numerati. "Speriamo di poter raggiungere il tutto esaurito – continua Meletti -, considerando l’interesse che l’iniziativa può avere anche per i più giovani, sia per quanto riguarda il contenuto dello spettacolo che per il valore delle realtà solidali che ne beneficeranno".