Canova tra neurologia e servizi di riabilitazione

Ogni casa della comunità a Firenze manterrà anche le specificità e specialistiche maturate negli anni, per la quale è diventata punto di riferimento in città. Ad esempio il presidio di via Canova. Diventerà casa di comunità senza perdere la vocazione sulla neurologia e sul morbo di Parkinson in particolare. E per la geriatria e riabilitazione. Il presidio di via Canova sarà ampliato con ulteriori sei ambulatori. Ma più che altro la rivoluzione riguarderà la riorganizzazione interna.

Ci sarà un corpo in costruzione che si innesta al primo piano con l’attuale immobile. Anche in questo caso i lavori edilizi fortemente impattanti potrebbero interferire con le attività e richiederne un trasferimento temporaneo. Il problema è che i lavori si faranno contemporaneamente in tutti i presidi territoriali. Serviranno strutture volano. I lavori al presidio Canova cominceranno a settembre 2024 per concludersi a fine 2025. Il finanziamento Pnrr è di un milione e 812mila euro.

i.u.