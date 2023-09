Canottieri a caccia di investitori. E Nardella chiede una norma ad hoc

di Niccolò Gramigni

Non è il tempo delle polemiche ma quello degli appelli. Sulla Canottieri Comunali Firenze e sulla storica sede di lungarno Ferrucci - che non può essere sanata perché la documentazione determinate a tal fine non si trova più, probabilmente sparita dopo l’alluvione del 1966 – è il momento di pensare al domani. "Io faccio un appello ai possibili investitori: date una mano alla società in questa fase di ricostruzione" è quanto dichiara il presidente della Canottieri Comunali Firenze Giancarlo Fianchisti.

Nel mirino non c’è il Comune perché "da Palazzo Vecchio ci hanno ufficialmente detto che la struttura attuale" la cui concessione è scaduta dal 2012, "non ha i requisiti di legittimità urbanistica per stare lì. Io non posso dire niente su questo, ne dobbiamo prendere atto. Ma dico due cose per fare chiarezza. La prima: non è che da Palazzo Vecchio ci hanno detto che domani dobbiamo andare via. La seconda: il Comune ci offre un’alternativa".

"Nel piano urbanistico – aggiunge – si offre la possibilità di rifare la sede in un’altra area, sulla destra d’Arno, area destinata a impianto sportivo. Possiamo fare il project financing su quell’area, trovando un partner. E dal Comune ci hanno dato la disponibilità a mettere risorse".

Il piano è questo: il project financing riguarderebbe la sede dei Canottieri Comunali nella nuova area più la possibilità da parte dell’investitore di usare l’area attuale con altri fini, ad esempio di ristorazione. "Può essere un’opportunità per tutti - commenta Fianchisti -. Da una parte noi possiamo avere una sede più bella, funzionale. L’investitore, oltre alla creazione della sede, può ‘sfruttare’ l’area dove siamo ora che ha un’appeal rilevante dal punto di vista economico". Da qui l’appello ai privati. Si dà una nuova possibilità a una società storica di Firenze, che sforna campioni, e in più ci sono notevoli margini di guadagno. L’ingresso in campo di un privato d’altronde è fondamentale: va detto che la società, che intanto ha in calendario un’assemblea per il 24 settembre, ha un debito col Demanio di 300mila euro e quindi un nuovo ingresso può ridare slancio al progetto.

Dal punto di vista politico intervengono il sindaco Dario Nardella e l’assessore allo Sport, Cosimo Guccione: "Bisogna fare di tutto per evitare che si arrivi a una soluzione estrema – dice Nardella – ma oltre al lavoro già in corso tra Comune e Regione la strada più lineare sarebbe una norma dello Stato che personalmente solleciterò sia al governo sia al Parlamento perché non credo che quello di Firenze sia un caso isolato. Penso ci sia interesse ad avere una norma semplice che possa coniugare l’attenzione all’ambiente all’attenzione verso lo sport e gli impianti pubblici che promuovono lo sport".

"Sono disponibile a un altro incontro con la società come fatto in questi mesi e settimane per lavorare insieme per dare futuro e certezza a una storia società della nostra città" aggiunge Guccione. Il governatore Giani invece se la prende anche con "i sostenitori dell’integralismo idraulico teorizzato, quelli del demolire tutto per far scorrere meglio l’acqua. Poi, però, si fecero gli studi, gli approfondimenti, e ci siamo resi conto che nessuna tra Canottieri Firenze sotto Ponte Vecchio, Rari Nantes e Canottieri Comunali, produce alcun danno rispetto allo scorrere delle acque". E allora non resta che rispondere all’appello di Fianchisti: privati, fatevi avanti.