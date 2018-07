Firenze, 31 luglio 2018 - "Farò ogni sforzo affinché in tutte le farmacie torni disponibile la cannabis ad uso medico per garantire la continuità terapeutica alla quale avete diritto. Ho incontrato il Comitato pazienti cannabis terapeutica, con cui ho avuto un fruttuoso colloquio. Ho ascoltato le loro istanze e mi sono attivata per verificare le condizioni di un aumento di produzione di cannabis terapeutica".

Lo afferma in un post su Facebook il ministro della Salute Giulia Grillo, che nella giornata di martedì 31 luglio a Firenze ha visitato l'Istituto chimico farmaceutico militare. Nel corso della visita il ministro, parlando con i cronisti della possibilità di una futura partnership tra privati e pubblico per l'aumento della produzione di cannabis terapeutica, ha spiegato che "ci vorrà tempo ovviamente per organizzare, ma essendo un'attività di grande interesse tanto per la Difesa, quanto per la Salute, saranno fatti tutti gli sforzi per farla nel più breve tempo possibile", anche perché "non è sufficiente la quantità" che viene prodotta dall'Istituto chimico farmaceutico militare, ed è "molto importante" incrementare la produzione perché "possiamo anche noi soddisfare altre esigenze, non solo interne ma pure estere".