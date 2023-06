Cani: senza guinzaglio e odori nauseabondi, denunciati due proprietari

Due persone sono state denunciate a causa del comportamento dei loro cani o del loro stesso nei confronti degli animali. I carabinieri della stazione di Figline sono intervenuti dopo che una persona è stata aggredita e morsa da un cane. L’animale, iscritto regolarmente all’Anagrafe canina regionale, era al guinzaglio, ma non portava la museruola, e si sarebbe avventato – i dettagli sono ancora da chiarire – su un passante che ha riportato ferite, e ha dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale della Gruccia, da dove è stato poi dimesso con prognosi di 7 giorni. Il caso però è stato al tempo stesso segnalato al sindaco e al servizio di igiene urbana veterinaria della Asl, e il proprietario del cane è stato denunciato per lesioni personali colpose.

L’altra persona denunciata, dopo l’intervento degli stessi carabinieri di Figline e Incisa, è invece accusata di disturbo della quiete, ovvero anche di dare fastidio durante il lavoro o il riposo altrui, ma anche per lo stato di pulizia della corte esterna dove tiene i cani, e dalla quale emergevano peraltro esalazioni nauseabonde. Il continuo abbaiare dei cani, per colpa di una non corretta gestione da parte del proprietario, avrebbe creato più volte problemi ai vicini: impossibile concentrarsi nel lavoro o nello studio, ma anche riposare e dormire con quei latrati continui. Gli animali poi facevano i loro bisognini nella corte esterna senza che nessuno si prendesse la briga di ripulirli. Col passare del tempo e col caldo, l’aria è diventata irrespirabile, oltre al rischio igienico.

Manuela Plastina