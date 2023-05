Cani in passerella, premi dal più bello al più buffo

"Una domenica da cani" è stata un successo. Il bauday di Greve, nato da un’idea del vicesindaco Giulio Saturnini, ha riempito il parco Sant’Anna e offerto un’occasione di confronto e informazione per i proprietari di animali. Presenti veterinari, educatori ed esperti di toilette. C’erano pure gli educatori cinofili Diletta Romoli, Cristian Pratellesi, Alice Vannozzi e Laura Baccarelli e i dottori Federico Finetti e Stefania Fagotti che hanno sensibilizzato su antiparassitari e alimentazione. Particolarmente gradito è stato il red carpet, cui si sono iscritte oltre 40 famiglie per concorrere nelle diverse categorie valutate da un’apposita giuria di giovanissimi studenti della primaria.

Mia di Lisa Costa si è aggiudicata il primo posto nella categoria Tale e quale per la somiglianza con la padrona. Lago, 14 anni e proprietario Stefano Bianchi, ha sbaragliato la concorrenza nella categoria "Il nonno sprint". Tra i Piccoli Amici ha conquistato la giuria Mila di Ginevra Tamburello. Il titolo del più buffo è andato a Giuseppe di Daniele Pacenti. Premiati, per la taglia S Lola di Andrej Shalimov, per la XL Neve di Antonella Faralli. E poi speciali riconoscimenti a Pongo di Fabio Coletta, Luna di Martina Fulci e Dart di Elisabetta Carpini.