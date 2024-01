Sirio, il cane antidroga della Polizia Municipale scova 50 grammi di hashish

Firenze, 19 gennaio 2024 - Nuovo intervento di Sirio, uno dei cani antidroga della Polizia Municipale. Nel primo pomeriggio di Ieri gli agenti del Reparto Antidegrado, con l'ausilio del Nucleo Cinofilo, hanno effettuavano un controllo mirato in viale Strozzi, in prossimità della fermata tramviaria Fortezza-Fallaci. E ancora una volta il fiuto di Sirio è andato a segno. All'interno delle grate della pensilina e nei giardini circostanti gli agenti hanno infatti rinvenuto una cinquantina di grammi di hashish già confezionato in 50 dosi pronte per lo spaccio. La droga è stata sequestrata e messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria.