Candidature per l’Ikea. A caccia dei nuovi manager

Ikea forma i manager di domani su scala nazionale: il colosso del mobilio è alla ricerca di figure professionali anche in Toscana, in particolare nelle sue sedi di Pisa e Firenze. La multinazionale svedese ha infatti al suo interno una Academy che propone percorsi di formazione semestrali, finalizzati all’assunzione in negozio.

Al termine del percorso formativo, infatti, i candidati che verranno selezionati potranno accedere ad un tipo di contratto a tempo indeterminato o in apprendistato. Per partecipare al programma è necessario essere in possesso di una laurea triennale o magistrale, nonché una buona conoscenza della lingua inglese.

I candidati potranno inviare le proprie candidature tramite la pagina web di Ikea, all’indirizzo: www.ikea.com/it/it/this-is-ikea/work-with-us, selezionando la voce “Leader di domani“ nell’area di interesse, tra cui sales, logistica, customer experience, workforce planning, food, interior design.