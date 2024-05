"Candidature inpportune". ‘Centro’ ritira due nomi

Centrosinistra, che caos. La presentazione della lista ‘Centro’, fondata da Fabrizio Manfredini e a sostegno della candidata sindaco Sara Funaro, ha scatenato il finimondo politico. Questo perché all’interno, come capolista, è presente Andrea Buscemi (che era indicato come capolista). Ex assessore leghista della Lega a Pisa, è stato coinvolto in una vicenda di stalking da cui è stato assolto (ma ci sarebbe in ballo ancora una richiesta di danni). Venne fatta anche una petizione per chiedere le sue dimissioni, petizione che raccolse quasi 40mila firme. Ci furono moltissime critiche, come quelle dell’attuale assessora Alessandra Nardini. Nella lista è presente pure Luciano Casaredi che ha un processo in corso, con condanna in primo grado. Ora è un vero caos. Ormai è tardi per cancellare quei nomi dalla lista perché tutto è stato depositato. E allora che si fa? L’unica via è cercare di mettere in standby le candidature dal punto di vista mediatico e politico (quindi con una rinuncia morale e politica) ma è evidente che gli avversari comunque, su questo punto, attaccheranno. "Abbiamo chiesto ad Andrea Buscemi e Luciano Casaredi di fare un passo indietro e loro con un grande senso di responsabilità lo hanno fatto", ha detto Manfredini. "La mia sensibilità per temi quali le pari opportunità, i diritti delle donne e la lotta contro ogni forma di violenza mi portano ad affermare che la presenza dell’attore Andrea Buscemi, la cui storia non conoscevo, nella lista il Centro non è opportuna – ha spiegato Funaro a proposito di Buscemi -. Ho letto che è stato assolto nella vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto, ma su questi temi non possono esserci ombre che rischierebbero di dare un messaggio fuorviante: la sua candidatura deve essere quindi ritirata".

N.G.