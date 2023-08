"Candidature aperte per 2 Istruttori Tecnici a Barberino Tavarnelle"

Due bandi per due istruttori direttivi tecnici da assumere nel Comune di Barberino Tavarnelle, nell’area dei Lavori pubblici. Sul sito dell’Unione comunale del Chianti fiorentino (www.unionechiantifiorentino.it) è specificato che gli incarichi sono a tempo determinato, uno a tempo pieno, l’altro part time. Durata anno, prorogabile per un termine non superiore alla durata del mandato del sindaco. La presentazione delle domande è attiva sul Portale "InPa" e le scadenze sono alle ore 12 rispettivamente del 17 e del 19 agosto. La domanda per la selezione dovrà essere presentata tramite piattaforma telematica – Portale del Reclutamento "InPa" (www.inpa.gov.it) del ministero del Dipartimento della Funzione pubblica. Per informazioni e comunicazioni: Servizio Personale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino 0558052322-306, e-mail: [email protected]