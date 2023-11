Candidatura Unesco, al via gli incontri

Iniziano gli incontri nei Comuni di San Casciano, Barberino Tavarnelle e Greve in Chianti per coinvolgere i cittadini nel programma di candidatura del territorio a patrimonio Unesco. Il primo si terrà oggi e l’altro domani. Obiettivo è coinvolgere le comunità nella presentazione pubblica del programma di candidatura del paesaggio chiantigiano all’iscrizione del "Il sistema delle ville-fattoria nel Chianti Classico". L’iniziativa di incontri si svolgerà in forma itinerante. Oggi la presentazione è prevista nel pomeriggio, alle 17.30, nella sala del Consiglio Comunale di San Casciano mentre la sera, alle 21, nella sala Consiliare del Comune di Barberino Tavarnelle (via Cassia, 49). Domani alle 17.30, sarà il Comune di Greve in Chianti ad ospitare l’iniziativa nella Sala Margherita Hack. La serie di incontri vuole "includere, trasmettere conoscenza e consapevolezza alle comunità – dichiarano i sindaci Paolo Sottani, Roberto Ciappi e David Baroncelli –. E offrire la possibilità di intervenire nella discussione di uno dei momenti chiave del futuro delterritorio". E, continuano i sindaci, "crediamo che le i cittadini e le diverse realtà che risiedono, studiano e lavorano nei nostri comuni debbano avere un ruolo di primo piano".

Andrea Settefonti