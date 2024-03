Comunali a Firenze, è Schmidt il candidato di centrodestra. L’annuncio ufficiale dopo Pasqua: due mesi di campagna a tutto gas

Firenze, 16 marzo 2024 – Il dado è tratto. O meglio sembrerebbe tratto, perché con il centrodestra fiorentino di questi tempi la sorpresa – o l’ennesimo rinvio – è sempre dietro l’angolo (un mood che a dirla tutta pare piuttosto diffuso anche sull’opposta sponda politica dove Italia Viva e Pd hanno flirtato e litigato per mesi prima che i missili renziani sganciati dall’ex premier alla Leopolda disintegrassero ogni residuo anelito di accordo per le comunali).

Ad ogni modo, salvo ribaltoni last minute, dopo la Pasqua l’ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt scenderà ufficialmente in campo per la poltrona di sindaco sostenuto da Fratelli d’Italia (sponsor della prima ora), Forza Italia e Lega.

Gli ultimi spigoli sarebbero stati limitati ai tavoli romani nelle ultime ore e, nonostante FdI giochi ancora a nascondino specie sulle date e i tempi, si dà per sicuro l’annuncio già a fine mese e la ’discesa in campo’ (per dirla alla Berlusoni) fisica fissata per sabato 6 aprile con l’attuale numero uno di Capodimonte che sarà a Firenze per dare ufficialmente battaglia al centrosinistra e parlare ai suoi elettori. E pare sia stato proprio lo strappo finale tra Pd e Iv che non saranno in coalizione ad aver definitivamente convinto Schmidt a giocarsi una sfida che con un centrosinistra più debole ai nastri di partenza assume altro valore.

La telenovela sembra così essere giunta ai titoli di coda e ora il mondo politico fiorentino attende solo, passateci il gergo televisivo, la seconda serie dell’avventura di Schmidt, ovvero la campagna elettorale vera e propria. "Facciamo un rush di due mesi, una campagna lampo per portare avanti pochi concetti ma chiari per il futuro della città" dicono dalle opposizioni.

Sessanta giorni e spiccioli per battere metro per metro i quartieri nobili del centro e del Campo di Marte così come le periferie sempre più in affanno, in primis Piagge e Novoli, ma anche l’intera area che gravita intorno alle Cascine. Sessanta giorni, anche perché di più a disposizione non ce ne sono (si vota l’8 e il 9 giugno) visto che il centrodestra è arrivato, come si suol dire, alle ’porte coi sassi’.

Il nome di Schmidt è saltato fuori alla fine del 2023, caldeggiato proprio da Fratelli d’Italia ma il diretto interessato, ancora sulla poltrona degli Uffizi, ha sempre detto che si sarebbe pronuniciato solo dopo aver terminato il suo mandato. Peccato però che il direttore avesse promesso di sciogliere la riserva dopo le festività natalizie e che da allora siano passati già più di tre mesi. Saprà recuperare il tempo perduto e i chilometri già macinati dalla candidata del Pd Sara Funaro nei rioni ? C’è chi ne dubita. Ma gli strateghi del centrodestra, al contrario, sostengono che una campagna lampo mirata, con un piano comunicativo s ad hoc, è preferibile a quelle tradizionali.