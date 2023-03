Candidati sindaco alla prova tramvia Attesi al varco da chi la vuol cambiare

di Barbara Berti

Cosa ne pensano i candidati sindaco della tramvia? Il "Comitato Piazza Aldo Moro", un’associazione di cittadini nata l’estate scorsa per dire no al capolinea della linea T4.2 (Le Piagge – Campi) che è previsto nei pressi dell’area verde di Villa Rucellai, ha organizzato per stasera (ore 21) un incontro al circolo Arci Rinascita di piazza Matteucci, proprio per capire le posizioni delle forze politiche cittadine e dei candidati a sindaco in merito a questo tema. Il Comitato è favorevole alla tramvia ma chiede una variazione del progetto, proponendo di anticipare il capolinea, per preservare l’area pedonale tre le due scuole (materna ed elementari) di via Prunaia e l’area verde del parco di piazza Aldo Moro, luogo storico di socialità per bambini, ragazzi, adulti e anziani.

"A dicembre 2022 è stata bandita la gara per la progettazione definitiva e la realizzazione, ma moltissimi cittadini ancora non conoscono il percorso previsto nel progetto attuale e le relative criticità", fanno sapere dal Comitato, che in questi mesi ha organizzato varie iniziative popolari e anche una petizione online che ha superato le mille firme. L’iniziativa del Comitato di fatto apre la campagna elettorale. Al confronto hanno fatto sapere di essere presenti cinque candidati, ovvero Paolo Gandola (sostenuto dalla civica Impegno Vero, Lega, Forza Italia, partito Liberale Italiano, Udc, Popolo della famiglia e dalla civica Cambiare si può), Antonio Montelatici (sostenuto da Fratelli d’Italia e dalla civica Campi Domani), Riccardo Nucciotti, ex assessore della giunta Fossi in quota Pd che corre da solo con la civica "Nucciotti sindaco", Andrea Tagliaferri, ex consigliere comunale di Sinistra Italiana, che è sostenuto dalle liste FareCittà, Si al Parco-No Aeroporto e Si Campi a Sinistra e che domani alle 11 si presenterà ufficialmente alla città inaugurando la sede del Comitato elettorale in via Santo Stefano 85, e infine Leonardo Fabbri, ex assessore della giunta di Fiorella Alunni e al momento direttore generale del TeatroDante, che è candidato per il Pd e ha ufficializzato la sua corsa per tramite del segretario campigiano Lorenzo Galletti. Per i primi cinque candidati il confronto si apre dunque stasera. In attesa di capire cosa faranno i grillini e il Terzo polo.