Candidati sindaci faccia a faccia

I candidati a sindaco di Campi si ‘sfidano’ del confronto organizzato da "La Nazione". Martedì 23 alle ore 18 a Spazio Reale è in programma il dibattito aperto a tutti tra i due contendenti alla poltrona da sindaco: Leonardo Fabbri del Pd e sostenuto da due civiche, e Andrea Tagliaferri, appoggiato da una coalizione di sinistra e dai grillini. I cronisti de "La Nazione" affronteranno i temi più caldi, dall’aeroporto alla tramvia, dalle politiche giovanili ai servizi per la terza età, senza dimenticare nodi importanti quali viabilità, sicurezza e valorizzazione del centro e delle frazioni. Ma anche i campigiani possono interrogare i candidati: le domande devono essere inviate per mail a [email protected] e saranno anche raccolte in sala. Se manca una settimana al ballottaggio (si voterà il 28 dalle 7 alle 23 e il 29 dalle 7 alle 15) oggi alle 13 scade il termine per eventuali apparentamenti.

Ai Comitati elettorali la giornata di ieri è stata frenetica: incontri, telefonate e messaggi alla ricerca di appoggi. Che, poi, potrebbero arrivare anche senza l’ufficialità dell’apparentamento. Il più corteggiato (ma non l’unico) è l’ex assessore Riccardo Nucciotti con i suoi 2.103 voti (12.79%). Da Antonio Montelatici – che correva per Fdi e altre due civiche – arriva una dichiarazione chiara: "Non darò indicazioni di voto, è una partita che non ci riguarda. Sono una persona seria, resto dove sono e farò un’opposizione concreta". L’altro candidato del centrodestra (per lui era la seconda volta) Paolo Gandola, dice: "Siamo e restiamo alternativi al sistema promosso dai due contendenti, rimanendo totalmente equidistanti da ognuno di loro. E’ evidente che il nostro è un elettorato per lo più moderato che non ama gli estremismi e le ideologie del passato. Ci auguriamo che nessuno voglia riportare a Campi idee, proposte o, peggio modalità di gestione del potere, che ricordano le stagioni più oscure della storia internazionale".