Candidati alla Commissione per agenti di affari

La Camera di commercio informa che sono aperte le candidature per i componenti della Commissione esami di agenti di affari in mediazione, della quale devono fare parte due docenti di scuola secondaria di secondo grado, per le seguenti materie d’esame: diritto ed estimo. I docenti interessati possono scrivere a [email protected], allegando il proprio curriculum vitae. Si precisa che le candidature sono aperte anche a docenti non di ruolo, purché abilitati e presenti nelle graduatorie provinciali relative alle materie sopra menzionate. L’impegno richiesto è, al massimo, per una sessione di esame ogni due mesi (agosto escluso). Le sessioni si svolgono on line ed impegnano, orientativamente, 2/3 ore per un numero di giorni che va da 6 a 10. Il calendario viene concordato con i docenti. Per maggiori informazioni scrivere a: [email protected]