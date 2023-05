Candidati ai tre Consigli di zona: al voto domenica

Studenti, commercianti, liberi professionisti, pensionati (anche un 88enne). Qualcuno vicino a un partito; altri all’associazionismo, partecipano a titolo personale: ammessi cittadini aldilà di tessere e ideologie. Sono i candidati ai 3 Consigli di Zona, nuovi organismi di partecipazione decentrata voluti dall’Amministrazione. 43 gli ammessi. Per la zona di Fiesole (seggio al Basolato): Duccio Baldi, Lorenzo Bruscettini, Francesca Maria Carozzi, Lorenzo di Pasquo, Mattia Donati, Alfredo Falli, Guido Ferruzzi, Giuliana Foti, Massimo Novelli, Giovanni Olmi, Edoardo Papini, Abramo Pecori, Lucrezia Sottili, Lucia Taddei, Maria Cristina Torelli. Per la Valle dell’Arno (seggio alla biblioteca di Compiobbi): Silvia Bagnai, Lucilla Baroni, Francesco Cecconi,Simone Corneli, Maria Iacomino, Maurizio Landi, Claudio Marcucci, Luca Mastrella, Francesco Mazzuoli, Marco Menichetti, M.Paola Pusceddu,Valerio Romagnoli, Francesco Sassetti,Vittorio Selis, Bruno Stefani. Per la Valle del Mugnone (seggio alla Fratellanza popolare Caldine): Marco Allegrozzi, Paola Baroncini, Edoardo Canino, P.Benedetto Carbone, Alessandro Filipponi, Alessandro Gherardi, Federica Mocchi, Franco Pasquini, Chiara Pescucci, Andrea Pizzuto, Marco Romagnoli, Gianluca Rosucci, M.Luisa Stegagnini. Elezioni domenica ore 10-18. Votano i residenti delle zone che hanno compiuto 16 anni.

D.G.