Candidati a sindaco. Il testa a testa

Ritornate alle primarie. E senza passare dal via. C’è un altro cartoncino arancio degli imprevisti che toglie il sonno del Pd. Che ha fatto di tutto per evitare le primarie e rischia di dovervi fare ricorso perché, tre mesi dopo un estenuante percorso fatto di consultazioni per ‘addormentare il gioco’ ancora non si è trovato un accordo. La data eventuale sarebbe il 15 marzo. Intanto regna il caos: Yuna si ritira, ma Giorgi e Sereni non ne vogliono sapere del passo indietro. E all’orizzonte anche per Giani si profilano i gazebo: se si trova un candidato che va bene a tutti meglio, altrimenti via alle primarie. Ma a complicare la vita c’è anche un’altra ipotesi: primarie di coalizione con il ‘terzo incomodo’, il ‘civico’ Bellosi lanciato da Italia Viva a contendersi i voti dei militanti con Giorgi e Sereni. In caso chi si prenderà la responsabilità di dire di no a Iv?