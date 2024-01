Candeli sepolta dai rifiuti. Scarichi abusivi ovunque

Qualcuno ha preso Candeli come una discarica a cielo aperto. Sempre più spesso di notte, approfittando del buio e del minor passaggio di auto, vengono scaricati rifiuti di ogni tipo nelle aree verdi sia pubbliche che private.

Stavolta è stata scelta una zona a poca distanza dalla strada principale: quella sottostante il parcheggio nell’area residenziale dall’altra parte della via rispetto al circolo. Di là dal guardrail, nascosto da un canneto spontaneo, c’è di tutto, scaricato selvaggiamente nottetempo: rifiuti edili, plastica, pezzi di elettrodomestici. Sul ciglio dell’asfalto, meno nascosto rispetto al resto, c’è anche un water corredato da cassetta dello sciacquone. Il tutto a due passi dalla provinciale percorsa quotidianamente da migliaia di pendolari della Valdisieve, a pochi metri dalle case. Uno scempio di sporco che ora ha coinvolto un’area probabilmente privata, ma che in altre occasioni aveva riguardato pezzi di terreno pubblico incolto.

Era successo di recente all’incrocio tra via Rimaggio, via della Massa, via Villamagna all’altezza di una villetta ormai disabitata, nascosta tra gli sterpi con altri rifiuti tra cui una vecchia auto. Subito fuori dal cancello, all’angolo con la strada comunale,qualcuno ha buttato rifiuti su rifiuti: una vecchia sdraio, materiale edile, sacchi neri aperti e il cui interno era sparpagliato ovunque tra mutande, bottiglie rotte, sacchetti. C’era anche un televisore incastrato sotto il guard rail chissà da quanto tempo.

Dopo la nostra denuncia, gli addetti sono intervenuti a rimuovere tutto. Ma adesso ci risiamo e a poca distanza. Non solo zozzoni: ci si mettono anche i vandali. Qualche sera fa, qualcuno ha fatto scoppiare un petardo piuttosto grosso e rumoroso all’interno della campana del vetro (la stessa attorno alla quale viene abbandonato quasi quotidianamente di tutto). Risultato: si è sfondata la base, con relativa difficoltà da parte degli addetti di pulire la campana per la corretta differenziata e di tenere in sicurezza la zona.

Incuria e mancanza di rispetto per l’ambiente e il bene comune: due ingredienti deleteri per il territorio e un’intera comunità, quando basterebbe poco, come chiamare il servizio ritiro ingombranti gratuito o portare i propri rifiuti alla stazione ecologica poco distante.