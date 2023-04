Cancellate le scritte dal sottopasso Gli Angeli del bello tornati in azione

Tornano in azione gli angeli del bello di Scandicci. Stavolta l’obiettivo era rimettere in sesto la tinteggiatura del sottopassaggio autostradale di Casellina. In questo punto il passaggio riservato ai pedoni è rialzato rispetto al piano stradale e capita spesso che i vandali si divertano a vergare a bomboletta dei tag o altre scritte offensive. Gli Angeli del bello sono entrati in azione l’altro giorno con ramazza per pulire e con vernice per tinteggiare e hanno rimesso in sesto questo luogo dimenticato rendendolo di nuovo presentabile. Ripristino di luoghi deturpati, pulizia di spazi pubblici, cancellazione di scritte su muri e cartelli, sono le attività svolte dai volontari degli Angeli del bello di Scandicci a favore del decoro urbano. La media è di oltre dieci interventi al mese, coordinati con l’ufficio Ambiente e Verde del Comune di Scandicci e Alia servizi ambientali SpA. I loro lavori sono preziosi per la collettività vengono illustrati con resoconti periodici per far sapere alla città quanto queste persone siano utili in ogni quartiere con il loro volontariato. Per informazioni sul tesseramento [email protected]