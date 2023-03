Campus a prova di barriere, ma non troppo

SESTO

di Sandra Nistri

Due o tre centimetri. Un dislivello trascurabile per chi può camminare ma che possono rappresentare invece una montagna da scalare per chi vive su una sedia a rotelle. Eppure, anche in ambienti realizzati di recente e in teoria a barriere zero, questi ostacoli persistono. Lo hanno scoperto ieri al campus universitario di Sesto i partecipanti all’iniziativa pubblica realizzata, grazie all’intervento attivo di un gruppo di persone disabili, nell’ambito del progetto dell’Università di Firenze per la mappatura dell’accessibilità delle sue sedi. Il percorso partecipato, che ha visto coinvolti anche gli studenti come soggetti fruitori, ieri ha interessato in particolare l’edificio Aule e la biblioteca del polo scientifico universitario e le strutture sportive del Cus presenti nell’insediamento ed è stato possibile grazie alla app "Kimap" realizzata dalla start up Kinoa e fruibile gratuitamente: "La nostra app – ha spiegato Lapo Cecconi di Kinoa – è destinata ad utenti disabili ed è nata per dare l’opportunità a chiunque si trovi in difficoltà, in qualunque città, di poter fare circolare le informazioni attraverso l’applicazione.

Informazioni che noi rileviamo in tanti modi sia in maniera un po’ più tecnologica attraverso il filtro di dati pubblici che le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione che con veri e propri eventi di mappatura partecipata come questo che chiamiamo crowdmapping. Kimap è pensata come una sorta di navigatore per persone che si muovono in carrozzina per la parte esterna mentre per l’interno occorre fare un lavoro di filtro di informazioni specifiche". L’iniziativa è già stata effettuata, fra l’altro, negli edifici scolastici di piazza Brunelleschi e via Laura mentre il 16 marzo il ‘tour’ si concluderà al Design Campus di Calenzano.

Sentendo però i docenti dei diversi dipartimenti universitari intervenuti al ’tour’, l’accessibilità del campus (pur con alcune cose da correggere rilevate anche ieri) sarebbe tutto sommato buono, mentre la questione da risolvere è quella dei servizi e dell’arrivo al polo universitario con i mezzi pubblici, che non consentono a studenti, docenti e ricercatori di raggiungere l’area: "C’è un problema di circolazione interna – ha aggiunto Duccio Fanelli, direttore del reparto di Fisica e Astronomia – perché alcuni marciapiedi sono ad esempio sconnessi".